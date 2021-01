Cristina Puddu a Radio Casteddu: “I mastelli volati in via Is Mirrionis. Soluzione assurda”

Cristina Puddu, 48 anni di Cagliari, abita nella zona di Is Mirrionis e ai microfoni di Radio Casteddu espone il suo pensiero riguardo la nuova raccolta dei rifiuti a Cagliari: “Stamattina c’era un vento fortissimo e i mastelli sono volati dal marciapiede sino alla strada. Con questa nuova raccolta non ci sarà più il grande bidone condominiale ma ognuno dovrà portare il suo che non ha una chiusura a chiave ma una maniglia che si gira, quindi verrà messo in strada e chiunque potrà alzare il mastello e buttare la propria immondezza. Questa soluzione secondo me è assurda.

A me va bene pagare poco, però se ho roba nel secco che puzza mi devo tenere questo mastello in casa fino a 15 giorni”.

Risentite qui l'intervista a Cristina Puddu di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

