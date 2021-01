Fabrizio Fadda a Radio Casteddu: “I padri di famiglia sono i più colpiti dalla crisi”

Fabrizio Fadda, rappresentante dell’associazione di tutela del lavoro autonomo ai microfoni di Radio Casteddu: “Cagliari ha delle problematiche con il libero mercato che non abbiamo perché non possiamo commerciare con gli altri con gli stessi costi. In questa crisi pandemica siamo i più massacrati. Tutto il lavoro autonomo soffre, non solo i lavori manuali ma anche quelli professionali; al momento abbiamo circa un aumento del 40% nella provincia di Cagliari delle segnalazioni alle centrali rischi, ciò significa che le persone sono in sofferenza perché non fanno in tempo a sopperire alle scadenze. Purtroppo l’aumento dei casi di depressione si può constatare in farmacia, basta chiedere quanto è aumentata la vendita degli antidepressivi e anche quanto sono aumentati i vizi consolatori, come il consumo di cioccolato, il gioco d’azzardo. L’età più colpita è quella dei padri di famiglia, tra i 30 e 60; una nostra proposta per aiutare il lavoro autonomo sarebbe che tutti coloro che vivono nella pubblica amministrazione taglino il loro stipendio”.

Risentite qui l’intervista a Fabrizio Fadda di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/735703547073224/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU