Crisi del commercio, l’allarme di Tocco: “Cagliari, la città delle serrande abbassate”

“Ormai a Cagliari si vedono sempre di più serrande abbassate. In centro, in periferia, ovunque. Non è possibile che il tessuto commerciale della nostra città debba essere ridotto in queste condizioni, bisogna assolutamente agire nel più breve tempo possibile per rimediare”, è l’attacco di Edoardo Tocco, ex consigliere regionale Fi.

“Vanno riproposti i contributi “De Minimis”, dando così la possibilità a tutti di avere delle facilitazioni per avviare la propria attività commerciale. Un aiuto da parte delle istituzioni è necessario, perché i costi per aprire un negozio di qualsiasi genere sono davvero diventati proibitivi.

Troppe spese, troppa burocrazia, occorre snellire gli iter autorizzativi, perché le lungaggini uccidono le piccole economie.

Una città come Cagliari non può restare in questa situazione , non è ammissibile vedere così tante serrande abbassate”.