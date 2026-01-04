Sono state ufficialmente identificate tutte e 6 le giovanissime vittime del rogo avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana.

Le ultime due vittime accertate sono la 15enne italosvizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Nomi che si aggiungono a quelli del sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo.

14, invece, i ragazzi italiani feriti di cui 9 ricoverati Milano. “Non è stata una disgrazia –le parole dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado durante la commemorazione di questa mattina nella chiesa di Saint-Christophe– ma una tragedia evitabile”.

Foto del nostro partner QN