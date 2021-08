Covid senza tregua in Sardegna: 256 nuovi positivi, 3 morti e salgono ancora i ricoveri

In Sardegna si registrano oggi 256 ulteriori casi confermati di positività al Covid sulla base di 2470 persone testate, con una percentuale di positività al 10,3%. Salgono i ricoveri, sia nelle terapie intensive (un paziente in più per un totale di 21) che nei reparti (193 pazienti, tre in più rispetto a ieri). 7631 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 133 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 73 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna, nonché una donna, di 89 anni, e un uomo, di 83, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari.