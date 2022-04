Covid, in Sardegna le terapie intensive più piene d’Italia

Non è esattamente una sorpresa, perché i bollettini quotidiani sono chiari. Ma l’ufficializzazione fa comunque un certo effetto: si registra in Sardegna l’incidenza più alta dei ricoveri di pazienti Covid nelle terapie intensive con un tasso del 10,3%, dunque leggermente sopra soglia, il più elevato a livello nazionale, a fronte di una media italiana che si ferma appena al 4,7%. La percentuale dell’isola è dunque più del doppio. Migliora anche se di poco l’incidenza settimanale dei casi in Italia, come certifica il monitoraggio settimanale dell’Iss-ministero della Salute: 836 casi ogni 100.000 abitanti (dal 25 al 31 marzo) contro 848 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Ma nonostante questo, nello stesso periodo si registra l’indice Rt in risalita, mai così alto da dicembre: nel periodo 9 – 22 marzo 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,24.