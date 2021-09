Emergenza Covid, salta “Sapori d’autunno” a Vallermosa

“A malincuore”, salterà anche l’ edizione 2021 di Sapori d’Autunno, l’evento che richiama migliaia di visitatori da tutta la Sardegna annualmente a Vallermosa. L’annuncio in un comunicato congiunto del Comune e della Pro Loco. “Anche quest’anno”, si legge nel documento, “come l’anno scorso l’assenza di linee guida specifiche per manifestazioni di questa portata, l’introduzione del green pass, i notevoli costi necessari per cercare di adeguarsi alle normative e ai protocolli, il peggioramento della situazione legata all’elevato numero di contagi legati al Covid, il paventato rischio che la Sardegna possa tornare in zona gialla, sono tutti elementi che hanno reso impossibile una programmazione adeguata”.

L’amministrazione conta di poter organizzare l’evento nel 2022.