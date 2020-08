Si farà il ponte aereo e navale per portare nella penisola i turisti contagiati dal Coronavirus durante la vacanza in Sardegna. L’annuncio all’agenzia Ansa di Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi del Nord Sardegna. Il piano sarà a breve messo a punto dalla Protezione civile avrà il via libera del Governo. Turisti e lavoratori contagiati potranno così tornare a casa in tutta sicurezza.