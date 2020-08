Caterina Murino: “Turisti, fate il tampone e venite in Sardegna: non disdite le vacanze”

Nel mare di polemiche e dichiarazioni degli ultimi giorni legati alla Sardegna, tra contagi in aumento, storie di contagi e “timori”, si inserisce anche Caterina Murino. La modella, attrice e showgirl di Cagliari lancia un appello sul suo profilo ufficiale Facebook che conta quasi sedicimila fan. E fa una pubblicità gratuita, e col cuore, a tutta la Sardegna: “Io sono sarda…I media vogliono distruggere l’ultimo mese turistico in Sardegna. Vi prego non disdite le vostre vacanze in Sardegna ! Fatevi il tampone, usate le mascherine e tutte le precauzioni e visiterete una delle Isole piû belle del mondo!”. Sicurezza, le “classiche” prescrizioni in tempi di pandemia ma nessuna rinuncia a un tuffo nelle meravigliose acque isolane o a una passeggiata nelle tante campagne interne.