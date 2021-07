Covid, la variante Delta si fa avanti: quasi 250 positivi a Quartu

Quartu Sant’Elena – la variante Delta prosegue il suo cammino: quasi 250 i positivi in città.

Un aumento significativo che riflette l’andamento nazionale della curva epidemiologia. Intanto l’hub vaccinale di via Beethoven continua intensamente il lavoro quotidiano: sia ieri che l’altro ieri sono state registrate 1492 inoculazioni giornaliere. Dati importanti, che collocano il centro vaccinale quartese tra i più operativi in Sardegna, punto di riferimento non solo per la città ma per tutto l’hinterland cagliaritano.

Inaugurato i primi giorni di aprile, sinora sono state già inoculate più di 100 mila dosi.