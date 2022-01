Covid, impennata dell’indice di trasmissibilità in Italia: raddoppia l’incidenza dei casi

Covid: in Italia salgono ancora l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi. L’Rt sale invece a 1.43 dal valore di 1.18 della settimana precedente. L’incidenza riferita a ieri 6 gennaio è invece pari a 1.669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia, dove viene rilevato che è “in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 vs 124.707 della settimana precedente)”. E’ in aumento anche “la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% vs 48%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% vs 31%)”.