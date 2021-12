Covid in Sardegna, nuovo balzo dei contagi con due morti e un nuovo aumento di ricoveri e pazienti gravi

In Sardegna si registrano oggi 181 ulteriori casi confermati di positività al COVID, muore un 77enne nel Sud Sardegna e un’altra persona nel Nuorese. Un malato in più in terapia intensiva, 4 ricoveri in più.