Covid in picchiata libera in Sardegna: i casi crollano ancora del 30%

In picchiata libera il Covid in Sardegna. Secondo i dati che emergono dal consueto monitoraggio del giovedì della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 13 al 19 ottobre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (92) e una netta diminuzione dei nuovi casi di ben un terzo (-30,9%) rispetto alla settimana precedente. Resta ottima la situazione negli ospedali, che è sempre la cartina al tornasole dell’andamento dell’epidemia e il parametro più preoccupante in assoluto. I reparti dedicati al Covid sono pieni al 3% appena, le terapie intensive al 5%.