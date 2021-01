Covid in Italia, il bollettino di oggi: 20.331 nuovi casi e 548 morti

Ancora in crescita i numeri dei contagi del Coronavirus in Italia. Ma calano i morti (cento in meno) come rivela il bollettino del ministero della Salute dell’Epifania, giorno in cui tutto il nostro paese è zona rossa.

I nuovi casi di Covid in Italia sono 20.331 a fronte di 178.596 tamponi (ieri i nuovi positivi erano 15.378 e i tamponi 135.106). Stabile l'indice di positività (rapporto tamponi/positivit) all'11,4%. In calo i morti: 548 (ieri 649), per un totale di 76.877 all'inizio dell'epidemia. Lievissimo incremento delle terapie intensive (2 in più contro i -10 di ieri): oggi gli accessi sono stati 183, il totale è 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449). I guariti di oggi sono 20.227 per un totale di 1.556.356.