Quartucciu, scoppia un incendio in casa: una persona ferita

Incidente domestico nel pomeriggio a Quartucciu, in località Su Pezzu Mannu. Alle 15:30, a seguito di una chiamata al 115, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per un incendio in un’abitazione scaturito presumibilmente da una stufetta alimentata da una bombola gpl. Nell’incidente è rimasta ferita gravemente una persona. Soccorsa è stata trasferita all’ospedale. La squadra ha ha provveduto all’estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’edificio, ha inoltre rilevato alcuni danni che rendono attualmente inagibile la struttura. Sul posto anche i Carabinieri.