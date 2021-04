Covid, giù i contagi in Sardegna: l’Isola corre verso la zona arancione

Giù i contagi in Sardegna. La terza ondata si sta lentamente spegnendo e l’Isola corre verso la zona arancione. I dati sono quelli forniti settimanalmente dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Secondo lo studio i positivi in Sardegna attualmente sono mille e 89, un calo del 21, 8 % rispetto alla settimana scorsa. La percentuale dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid è del 23 %, di quelli in terapia intensiva il 21 % (la settimana scorsa 27 %), ben al di sotto della soglia critica del 30 %.

Frenata invece sui vaccini. La popolazione vaccinata in Sardegna è all’8, 8 % e l’Isola è quartultima (dietro restano Campania, Sicilia e Calabria). In aumento la vaccinazione degli over 80, 56, 2 % in Sardegna (davanti a Liguria, Campania, Calabri e Sicilia). Nella fascia 70-79 anni Isola al 6, 4 %. Mentre nella fascia 60-69 anni la Sardegna è al 7 %, e procede allo stesso ritmo della media nazionale (7, 1 %).