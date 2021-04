“Cagliari invasa dai monopattini: occupano gli stalli riservati alle moto, a quando i dovuti controlli?”

Non se ne può più !!! La città è invasa da un numero inusitato di monopattini, in particolare di due ditte, che vengono lasciati dappertutto. In centro, in particolare nella piazza Yenne, occupano gli stalli riservati alle moto, nel Corso occupano suolo pubblico, specie all’altezza di via Caprera, di fonte all’Ersu, e in altri spazi ostacolano il passaggio dei pedoni. Per non parlare del non rispetto delle regole sul traffico, che lo stesso Comune ha precisato con appositi provvedimenti. Ma non c’è un vigile che controlli e faccia rispettare quanto dispone il Codice della strada e il regolamento comunale.

Pongo due domande:

1) Le ditte che hanno messo i monopattini in strada hanno le dovute autorizzazioni? Se non le hanno, si facciano ritirare.

2) Perchè non si fanno controlli appositi per far rispettare le regole dell’utilizzo di tali mezzi ? E’ sufficiente fare posti di controllo in piazza Yenne per quelli che scendono da via Manno e attraversano per andare nel Corso, mentre nel Corso con tutta tranquillità circolano a velocità sostenuta e sul marciapiede nel tratto viale Merello-via Caprera.

Occorre avere le dovute risposte nell’interesse dei cittadini, specie anziani e invalidi che corrono ogni giorno seri rischi per la propria incolumità.

Marcello Roberto Marchi