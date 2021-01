Covid, cresce a gennaio il numero dei positivi a Cagliari: 146 in più nell’ultima settimana

Il totale dei positivi a Cagliari è di 1065, in calo di 16 unità rispetto all’ultimo bollettino. Continuano a diminuire anche gli ingressi in ospedale: sono attualmente 46 le persone ricoverate, in calo di 7 unità rispetto ai 53 della settimana scorsa. I dati forniti dal sindaco Paolo Truzzu nel consueto aggiornamento settimanale.

Cresce invece il numero dei positivi dall’inizio di gennaio: 571 il totale, 146 in più (+34.3%) rispetto all’ultimo aggiornamento, sebbene la media giornaliera sia in leggero in calo con 23,8 nuovi positivi.