Cagliari, attraversa fuori dalle strisce e viene travolto da un’auto: 63enne salvo per miracolo

È salvo e solo leggermente contuso per miracolo, un 63enne, investito da un’auto in via della Pineta a Cagliari mentre stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. L’uomo è stato travolto da una 67enne al volante di una Subaru Forester. A a causa dell’impatto, il sessantatreenne è finito contro un’altra auto, una Renault Capture guidata da un’altra donna. Il pedone, poi, rimasto leggermente contuso, è stato portato dal 118 al Policlinico in codice verde. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.