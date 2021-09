Emergenza Covid e boom di contagi, scatta il coprifuoco a Villaputzu

Villaputzu si blinda, coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino: 63 casi Covid in paese e il sindaco Sandro Porcu firma un’ordinanza restrittiva in vigore da oggi e per i prossimi 15 giorni.

Le comunicazioni da parte dell’Ats hanno fatto scattare il Coc che, considerato il consistente aumento dei casi e la mancata segnalazione dei dati delle persone sottoposte a quarantena, ha provveduto ad adottare delle restrizioni per arginare la diffusione del virus.

Ecco i punti principali dell’ordinanza: divieto di circolazione nel territorio comunale dalle ore 24:00 alle ore 5:00, salvo i comprovati spostamenti per lavoro, salute o necessità; chiusura serale dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali) alle ore 23:30 e fino alle ore 5:00

Obbligo di rispettare il numero massimo di 4 commensali (salvo che si tratti di conviventi) nei pubblici esercizi e nei banchetti nuziali, sia all’aperto che al chiuso. Divieto di svolgimento di feste, eventi e manifestazioni in luoghi sia pubblici che privati; limitazione alla partecipazione alle cerimonie funebri ai soli parenti stretti e ai conviventi, in un numero massimo di 30 persone; divieto di ogni forma di assembramento nelle strade e piazze e in tutti i luoghi aperti al pubblico, nonché negli spazi al chiuso e nelle aree adiacenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E ancora: divieto di consumo di alimenti e bevande al banco e in piedi nei locali. E’ consentito unicamente il servizio al tavolo; obbligo all’uso della mascherina anche all’aperto; divieto di svolgimento di attività sportiva amatoriale di contatto (ad esclusione delle attività organizzate dalle società sportive che seguono i protocolli di sicurezza previsti).