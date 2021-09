La battaglia degli striscioni a Villacidro: “Verità e giustizia per Ignazio”

Parenti e amici non si danno pace e chiedono che venga fatta chiarezza riguardo l’accaduto. Ed è così, che da qualche tempo, lenzuola e striscioni con su scritto “verità e giustizia per Ignazio” sventolano quasi ovunque. Anche nel piazzale del municipio di Villacidro ne era stato affisso uno. Le indagini intanto, a distanza di quasi due mesi, proseguono da parte degli inquirenti.

I fatti: Sessini era impegnato nel turno notturno presso lo stabilimento che gestisce i rifiuti urbani, precisamente nella linea dell’umido, nel macchinario impiegato per la triturazione dei rifiuti biodegradabili. Era solo a svolgere quella mansione e, per cause ancora da accertare, è caduto dentro al macchinario che non gli ha dato scampo.

Marito, padre di una bimba di 10 anni che purtroppo non vedrà crescere, il destino con Ignazio Sessini è stato crudele, ha infranto i suoi sogni a 56 anni.

È stata una sorte che ha sconvolto tutti i suoi colleghi, perché ben sanno cosa è accaduto. Particolari agghiaccianti che mai verranno descritti ma basta solo l’idea per rendersi conto di quanto accaduto.

Rabbia e dolore sono i sentimenti che ancora oggi prevalgono: il primo perché l’uomo lavorava da solo, anziché essere affiancato da un collega che avrebbe potuto salvarlo azionando il pulsante di emergenza. E l’unico obiettivo ora è che venga fatta chiarezza su questa immane tragedia.

Villacidro – “Verità e giustizia per Ignazio”: si moltiplicano i manifesti appesi a Villacidro e nei centri limitrofi in solidarietà alla famiglia dell’uomo che il luglio scorso ha perso la vita presso l’impianto Villacervice.