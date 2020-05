Covid-19, Trump minaccia la sospensione definitiva del finanziamento all’Oms

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di sospendere per sempre il finanziamento americano all’Oms e di uscire dall’organizzazione non questa non si impegnerà a “miglioramenti significativi” entro 30 giorni. Se questo non avviene, ha detto il presidente al termine di una giornata in cui si è tenuta l’assemblea dell’Oms e dopo avere annunciato di assumere regolarmente il farmaco antimalarico idrossiclorochina a titolo preventivo del coronavirus, “trasformerò la sospensione temporanea del finanziamento all’Oms in una misura permanente e riconsiderero’ la nostra partecipazione all’Organizzazione”.

