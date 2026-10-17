Puntuale e con ottima memoria, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è presentato questa mattina a Costa Rei per raccogliere il guanto di sfida lanciato da Matteo Renzi, che aveva detto che avrebbe lasciato la politica in caso di perdita della maratona di nuoto. Ma il segretario di Italia Viva non c’era sulla meravigliosa spiaggia sarda, e Vannacci ha deciso di tuffarsi da solo, dopo aver rispettato il tradizionale “quarto d’ora accademico”

“È il luogo, il giorno e l’ora concordata per la sfida che Renzi ha lanciato….Io ci ho aggiunto solo 3 Miglia Nautiche. Ma Renzi dov’è?”, scrive l’ex Generale. “Mi ha sfidato pubblicamente e poi non ha mantenuto la parola. La scusa per non venire il 4 ottobre era stata la Leopolda, oggi avrà avuto la Bernarda.”

“Io le parole le mantengo, siamo persone serie”, aggiunge Vannacci nel video social, “Ma aspettare Renzi è come aspettare Godot, aspetta e spera”.

Poi si rivolge direttamente a Renzi: “Insomma Matteo eravamo tutti pronti, pure col battello d’appoggio…Aspettiamo ti ci dica qualcosa”.