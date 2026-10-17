Dimissioni prima del previsto per Papa Leone XIV, che già questo pomeriggio farà rientro in Vaticano dopo l’intervento per la rimozione di un nodulo polmonare eseguito al Policlinico Gemelli di Roma.

“In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”, si legge nel bollettino ufficiale di questa mattina dottor Luigi Carbone e dal professor Luigi Margaritora.

Come già annunciato nelle scorse ore, il Pontefice celebrerà il consueto Angelus domenicale e – viste le dimissioni previste per oggi- si terrà dalla finestra del suo studio in Vaticano come da tradizione.

Foto diffusa dalla Santa Sede durante la celebrazione della messa nella cappella del Gemelli