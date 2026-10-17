Cagliari piange uno dei volti più noti della città, soprattutto per i frequentatori dei locali notturni. È scomparso improvvisamente in queste ore a soli 57 anni Francesco Argiolas, addetto alla sicurezza e un’autentica certezza per tantissimi cagliaritani.

Una figura diventata familiare per tutti non solo a Cagliari ma anche nell’ hinterland, dove per tanti anni ha maturato esperienza e professionalità in un campo delicato come quello della sicurezza nei locali.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio rivolti al 57enne, fra cui spicca quello della nipote: “Oh Zio Franco però,ma che brutto scherzo ci hai fatto??

R.I.P Zio ,metti un po’ di ordine anche lassù”.

Anche gli Amici dell’Airone lo ricordano con affetto: “Purtroppo è morto il nostro grande amico Franco Argiolas. Ci sono partite che non finiscono mai e legami che nemmeno la morte può spezzare . Riposa in pace”.