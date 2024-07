Costa Rei, sorpresa in piena estate: due tartarughe Caretta Caretta fanno il nido davanti ai turisti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le spiagge del sud est Sardegna si riconfermano meta prediletta delle tartarughe Caretta Caretta per deporre le uova. Nel pieno dell’estate 2024 due testuggini sono emerse dal mare davanti a Costa Rei, a Muravera, e hanno deposto le “nuove vite” sotto la sabbia, davanti agli occhi meravigliati di tanti vacanzieri, italiani e stranieri, che stanno trascorrendo le ferie in un camping. È stata proprio una coppia di vacanzieri ad avvistare la prima tartaruga. E, durante le fasi di messa in sicurezza, alcuni volontari delle Guardie ambientali della Sardegna hanno avvistato la seconda Caretta Caretta: “Insieme a noi c’erano anche gli uomini di una pattuglia del Corpo Forestale regionale, subito allertato. Il sito è stato messo in sicurezza come previsto da protocolli regionali e sono accorse sul posto anche le biologhe dell’ area marina protetta di Capo Carbonara per individuare la camera di deposizione delle uova”, spiegano le guardie. E, una volta trovata, paletti e nastro biancorosso per rendere inaccessibile l’area.

“I turisti, in totale silenzio, hanno potuto assistere a questo evento spettacolare. Ora si attende la schiusa, probabilmente tra circa 50 o 60 giorni”. I tempi della natura sono questi, ed è stato bello notare soprattutto che nemmeno un bagnante sia rimasto infastidito per avere perso, sino a settembre, una porzione di arenile.