Nuoro, pestano a sangue un nonnino per rapinarlo: due giovani ai domiciliari col braccialetto elettronico

Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile di Nuoro hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Gip, su proposta della Procura della Repubblica di Nuoro, a carico di due persone responsabili del reato di rapina in concorso.

Il provvedimento è nato da un’attività di indagine condotta dopo un intervento effettuato lo scorso15 luglio dagli equipaggi della squadra volante in viale Repubblica, dove era stato segnalato un soggetto riverso a terra, sanguinante ed in forte stato confusionale.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo era stato vittima di una rapina, in quanto non riusciva a trovare il portafogli.

Gli agenti delle volanti hanno individuato i due presunti autori del reato, che stazionavano poco distanti dal bar dove era avvenuto il fatto, con i vestiti ancora macchiati di sangue del malcapitato.

In un primo momento i due giovani erano sati denunciati a piede libero per rapina in concorso e per il possesso di un coltello.

La successiva attività d’indagine, effettuata anche con la visione dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona, ha consentito di confermare quanto asserito dalla vittima ossia che i due giovani si erano avvicinati alla vittima, lo avevano colpito violentemente con calci e pugni anche in viso e, in tale circostanza, asportato il portafogli.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.