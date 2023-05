Cosenza-Cagliari 0-1, quarta vittoria di fila rossoblù: ora i playoff col Venezia

Il Cagliari batte il Cosenza con un nuovo, stupendo gol di Lapadula ma deve giocare i preliminari dei playoff per la serie A sabato 27 maggio contro il Venezia. La rete al minuto 24: traversone di un Mancosu davvero in grande forma, Pavoletti “vola” per prenderla di testa ma interviene Micai, la palla arriva proprio sulla testa di Lapadula che la spinge in fondo al sacco. La reazione del Cosenza è blanda e nel secondo tempo i sardi provano a chiudere il match più volte, senza però riuscire a segnare. Poco importa, i tre punti che servivano sono arrivati e la squadra di mister Ranieri chiude il campionato regolare al quinto posto, in piena zona playoff. La vittoria in contemporanea del Parma sul Venezia porta i giallobù emiliani al quarto posto, eviteranno la gara preliminare dei playoff. Match che, invece, non potrà evitare lo stesso Cagliari, che sabato ventisette maggio sfiderà proprio i lagunari.

E ai rossoblù basterà un pareggio per superare il turno e sfidare il Parma, in una gara che varrà praticamente mezza serie A.