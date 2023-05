Meteo Casteddu, weekend di forte maltempo sulla Sardegna: temporali sino a domenica sera

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per sabato 20 maggio 2023. L’influsso della bassa pressione determinerà maltempo in tutta la regione con acquazzoni soprattutto durante la mattinata. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo nello specifico consultando i dati degli esperti di 3b Meteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e deboli piogge dalle ore pomeridiane che si intensificheranno in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di23°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con rovesci anche a carattere temporalesco che andranno ad attenuarsi dalle ore pomeridiane. Asciutto in serata. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 14°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da Meteo.it.

Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e rovesci anche a carattere temporalesco durante il pomeriggio, che andranno ad attenuarsi dalla sera. Sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci anche a carattere temporalesco che andranno ad attenuarsi nel pomeriggio. Sono previsti 53mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Nordest per l’intera giornata. E’ prevista allerta meteo per la pioggia. Sarà una giornata di primavera fresca e umida dalle sembianze autunnali. Dovremo dunque rinunciare alle gite in spiaggia o ai picnic per questo sabato. Continueremo a tenervi aggiornati sulle previsioni del tempo per tutta la Sardegna. Nell’augurarvi un buon week-end, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.