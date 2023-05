Pula, i giovani dell’Azuni alla Batteria Boggio: guida turistica speciale il sindaco Cabasino

Pula – Un Cicerone speciale per ragazzi dell’Azuni: sono stati accompagnati dal sindaco Walter Cabasino alla scoperta dell’antica Batteria antinave Corrado Boggio. Ieri mattina, nell’ambito del progetto Pula: un territorio da scoprire, da esplorare da vivere” ideato dal Professor Marco Brandolini, gli studenti della 1^A e 1^B dell’Istituto Azuni di Pula, tra macchia mediterranea e stretti sentieri, hanno visitato ciò che nella seconda guerra mondiale era stato ideato e costruito per sorvegliare e difendere il territorio dai movimenti navali britannici fra Gibilterra e Malta. Non una semplice guida, bensì il primo cittadino in persona ha illustrato e spiegato la storia che caratterizzano il luogo.

“Sono stato positivamente sorpreso dell’attenzione dei ragazzi affascinati dalla bellezza dei luoghi e dal paesaggio – ha detto il Sindaco Walter Cabasino – È stata un’occasione per far conoscere ai giovani uno dei luoghi più importanti di Pula da un punto di vista storico, culturale e paesaggistico. Si tratta di un luogo poco conosciuto anche dagli stessi pulesi che, proprio di recente, è stato destinatario di un prestigioso progetto di valorizzazione che prevede la realizzazione di un museo, di punti di soggiorno e ristoro”.

Alla visita hanno partecipato anche il Comandante e il Vice Comandante della compagnia Barracellare.

Una bella e interessante iniziativa, molto significativa da molti punti di vista, che l’Amministrazione Comunale spera di poter presto ripetere e che ha permesso agli studenti di conoscere una piccola parte dell’immenso patrimonio di Pula.