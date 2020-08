Un caso covid-19 a Sant’Anna Arresi. Lo ha comunicato la sindaca Anna Maria Teresa Diana. “La persona non è residente nel comune ed è al momento in isolamento, così come sono in quarantena alcuni contatti individuati dall’Ats. Confido nel senso di responsabilità già ampiamente dimostrato dalla cittadinanza negli ultimi lunghi mesi, confido in una nuova consapevolezza da parte di tutti per superare nel migliore dei modi questo difficile momento”.