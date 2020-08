Carbonia in festa per i cento anni di nonna Margherita

Nonna Margherita compie 100 anni: gli auguri della sindaca Paola Massidda e la comunità di Carbonia in festa. La città del Sulcis Iglesiente si conferma uno dei centri dove la longevità è più presente. Dopo i recenti festeggiamenti a Bacu Abis per nonna Elvira Gaviano, la Sindaca si è recato da nonna Margherita Nurchis per farle i migliori auguri per il suo 100° compleanno.

Il raggiungimento di un secolo di vita è uno straordinario traguardo e un’occasione da festeggiare per nonna Margherita, circondata e coccolata dall’amore di 7 figli, 12 nipoti, 9 pronipoti e 1 in arrivo.

Nonna Margherita, nata a Orotelli nel 1920, attualmente vive a Carbonia nella casa delle figlie Rosalba e Ornella Pinna, quest’ultima ex dipendente del Comune.

Si trasferì dalla Barbagia al Sulcis nel 1947. La scelta di Carbonia fu dettata da esigenze lavorative: il marito, Pasquale Pinna, era infatti un minatore e le tradizioni del lavoro minerario sono intessute nella famiglia Nurchis-Pinna, che va fiera delle sue origini. Ma non solo. Nonna Margherita, fin da bambina, ha coltivato una passione che custodisce tutt’ora, quella per il cucito e il ricamo, con una particolare passione per il costume sardo, tipico di Orotelli. Particolarmente apprezzati i suoi lavori di ricamo nelle bluse bianche e i ricami dorati sui velluti, con cui ha partecipato alle principali sagre della Sardegna da Sant’Efisio al Redentore.