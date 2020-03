C’è una terza vittima del coronavirus in Sardegna. Si tratta di un ospite della residenza per anziani Casa Serena. A darne notizia è lo stesso sindaco di Sassari Nanni Campus, questa mattina durante una conferenza stampa. Rinnova l’invito a stare a casa perché “l’epidemia è entrata in maniera pesante in città, si è diffuso, è dappertutto.”