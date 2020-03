Von der Leyen all’Italia: “Siete un esempio meraviglioso. Dall’Ue massima flessibilità”

“Siete un esempio meraviglioso per il resto d’Europa”: con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato la risposta degli italiani all’emergenza coronavirus in un’intervista al Corriere della Sera. “Ci sentiamo vicini agli amici italiani”, ha assicurato, “faremo tutto quanto e’ possibile per aiutare l’Italia, lo stiamo davvero facendo”. “Siamo davvero colpiti per come state affrontando questa crisi”, ha insistito, “lo ripeto: siamo tutti italiani”. Continua a leggere su Agi.it

(foto simbolo)