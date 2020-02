Incendio in un pagliaio nelle campagne di Murtas Artas, a Siniscola. Nel tardo pomeriggio, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha domato le fiamme scongiurando che queste propagassero al vicino capannone agricolo. Sono in corso di accertamento le cause che hanno originato il rogo. Sul posto i Carabinieri di Siniscola.