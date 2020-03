Coronavirus, ordinanza di Truzzu: stop a tutti i videopoker e alle slot machine a Cagliari

Stop a videopoker e slot machine. Arriva l’ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. La misura ha decorrenza immediata ed è valida fino al 3 aprile 2020.

E’ riferita alle attività nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi). Questi hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, applicando il blocco delle slot machine e la disattivazione dei monitor di gioco (a titolo esemplificativo e non esaustivo slot machine e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale e che per il loro svolgimento richiedono la permanenza all’interno dei locali). Le tabaccherie dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8 e chiusura non successiva alle ore 18.