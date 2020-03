Coronavirus, nuovi casi a Iglesias e a Quartu, la Regione: “Chi ha avuto contatti con persone positive deve auto isolarsi”

CORONAVIRUS IN SARDEGNA, LE REGOLE DELLA REGIONE- Coronavirus, è stato un venerdì difficile in Sardegna con diversi nuovi casi: due contagi a Quartu e uno a Iglesias, in tutto due uomini e una donna. L’Unità di crisi regionale informa che coloro che ritengono di avere avuto un contatto stretto con persone risultate positive al coronavirus devono auto-isolarsi nel proprio domicilio o in altra sede, senza avere contatti con altre persone per almeno 14 giorni