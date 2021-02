Coronavirus, numeri incoraggianti a Cagliari: contagi e positivi in calo

Il totale dei positivi a Cagliari è di 856, in calo di 85 unità rispetto a lunedì scorso. Rimane stabile a 35 invece il dato dei ricoveri in ospedale. I numeri forniti dal primo cittadino Paolo Truzzu.

Sono 114 i positivi registrati nella prima settimana di febbraio, una media giornaliera di 16,2, in calo di ben 7 punti rispetto al mese precedente. A gennaio sono stati infatti 720 i nuovi positivi, con una media di giornaliera di 23,2.