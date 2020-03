Coronavirus, numeri choc: in Sardegna 293 positivi, 87 più di ieri. In Italia oggi 627 morti, mai cosi tanti. Lo fa sapere la Protezione Civile: in Sardegna il numero di positivi al Covid 19 è salito a 293, dei quali 15 sono in terapia intensiva e 56 ricoverati in ospedali con sintomi. In Italia sono 627 i nuovi deceduti con il Coronavirus. Lo sottolinea il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel bollettino quotidiano. Borrelli sottolinea la preposizione ‘con’. Sarà infatti l’Iss (Istituto Superiore di Sanità) ad accertare le cause della morte. Si tratta in ogni caso del dato più alto dall’inizio dell’epidemia. La maggioranza dei decessi in Lombardia, dove oggi si contano 381 vittime in più di ieri. In Italia i malati ad oggi sono 37.860, 5.129 le persone guarite, 4.032 i deceduti, 47.021 i casi totali, con un’impennata in un giorno di 5.986 nuovi casi.

Sembra anche ormai sfumata l’ipotesi di raggiungere il picco di contagi nei prossimi giorni, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.