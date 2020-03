Coronavirus, Nieddu: “Vogliamo chiudere aeroporti e porti in Sardegna, la trattativa col Governo va avanti”

A vuoto i primi tentativi. Ma la Regione insiste. Vuole chiudere porti e aeroporti per i passeggeri per contrastare la diffusione del Coronavirus nell’Isola, dove non c’è ancora nessun focolaio, ma solo contagi dovuti a viaggi nelle zone rosse nella penisola. Il Governo ha detto no: non la ritiene necessaria. Ma la trattativa va avanti. “Avevo chiesto al governo una norma ad hoc c la Sardegna per chiudere porti e aeroporti”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, “ma il governo ha detto no. Io ho posto la richiesta perché sarebbe una misura di buon senso. Ma per il momento è stata considerata eccessiva. il ministro Boccia tuttavia mi ha detto che avrebbero rivalutato la richiesta. Ora”, conclude, c’è un tavolo tecnico permanente con le regioni. E c’è la convergenza delle opposizioni sulle nostre richieste. Metteremo in campo ogni strumento per far valere le prerogative della nostra Regione, per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini”.

L’assessore ha anche criticato l’esecutivo: “Stanno inseguendo il contagio. Lo dico da medico. Stanno sbagliando metodo”.