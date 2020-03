Coronavirus, mercati civici di Cagliari a numero chiuso: non più di 200 a San Benedetto

Mercati civici col numero chiuso a Cagliari. La decisione del Comune nel rispetto delle norme previste dal decreto dell’8 marzo. Il numero dei clienti contemporaneamente è stabilito nella proporzione di 1: 1 coi box. A San Benedetto si dovrà entrare da via Bacaredda e non ci potranno essere più di 200 persone contemporaneamente.

In via Quirra l’accesso è previsto dal lato scala mobile (70 persone), nel mercato di Is Bingias si entra da via Curtatone e non oltre 30 persone contemporaneamente. Mercato di Sant’Elia: accesso dal lato scala mobile e non oltre 15 persone. Al mercato di Santa Chiara il varco sarà gestito dai concessionari. Il mancato rispetto della disposizione che prevede l’obbligo di far rispettare le distanza di sicurezza è sanzionata con la sospensione dell’attività.