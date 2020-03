Coronavirus, a Quartu chiudono molti barbieri: “Impossibile rispettare le distanze”

A Quartu quasi tutti i barbieri e parrucchieri chiudono i saloni e vanno “in ferie” sino a chissà quando. Con le nuove regole del Governo legate al Coronavirus, infatti, diventa impossibile mantenere la distanza minima di un metro dai clienti. E allora, in attesa che l’emergenza finisca, scatta la serrata quasi totale. A comunicarla è il consigliere comunale del Polo Civico Tonio Pani, che è anche alla guida di uno dei saloni più antichi di Quartu: “I miei colleghi non trovano certo lo stipendio sotto il cuscino, hanno spese da sostenere e conti da pagare ma, ovviamente, non potevano fare altrimenti. Già in dieci hanno deciso di fermarsi sino a data da destinarsi”, spiega Pani. “Nessuno di noi è stato costretto a chiudere ma è necessario che tutti forniscano un contributo alla nazione”. La decisione è stata presa ieri sera: “Abbiamo un gruppo WhatsApp e, dopo esserci confrontati, molti hanno scelto di appendere i cartelli di avviso sulle serrande”.