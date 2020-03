Sospetto coronavirus, l’uomo ricoverato a Cagliari “risultato positivo al primo tampone”

È ricoverato al Santissima Trinità l’uomo, residente nell’hinterland cagliaritano, risultato “positivo a un primo tampone per il Coronavirus”. La conferma arriva da fonti qualificate della Regione. “Manca la validazione da parte dell’Istituto superiore della sanità”, ma una prima verifica ha dato, appunto, esito positivo. Adesso ai attende solo la controvalutazione dei medici. L’uomo è stato ricoverato due giorni fa e nei confronti dei familiari “sono stati attivati dall’Unita di crisi regionale i protocolli nazionali e regionali per individuare e porre in sorveglianza attiva i familiari e tutte le persone che sono state in stretto contatto col paziente”. L’uomo, di recente, sarebbe stato in una regione del nord Italia per motivi di lavoro: su quest’ultimo punto, però, manca ancora la conferma ufficiale da parte della Regione.

I sintomi (in primis la febbre) si sono manifestati due giorni fa.