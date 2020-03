Coronavirus, la sindaca Secci: “Alcuni casi positivi a Sestu”

“Purtroppo sono presenti alcuni casi di Covid 19 nel territorio di Sestu, ma ripeto, state tranquilli. Se non siete stati contattati dall’Ats significa che non siete entrati in contatto con loro”. L’annuncio della sindaca Paola Secci. “Ho ricevuto in questi giorni tantissimi messaggi di persone preoccupate dall’eventuale presenza di concittadini positivi al Covid-19.

Voglio perciò tranquillizzare tutti. Le procedure di sicurezza che l’Ats sta ponendo in atto in caso di positività al Covid-19 prevedono che vengano contattate tutte le persone entrate in contatto con il soggetto positivo e ad esse venga imposta la quarantena con sorveglianza attiva. Sono vicina alle persone che stanno vivendo questi momenti di grande preoccupazione ma sono fiduciosa in un esito felice per tutti. É pensando a loro che ancora una volta sento il dovere di invitarvi ad osservare le misure di restrizione con ancora maggior scrupolo: limitate le uscite alle sole inevitabili esigenze legate a lavoro, salute, approvvigionamento di generi di prima necessità e casi di strettissima urgenza. Quando uscite mantenete le distanze di sicurezza con le altre persone e se vi è possibile, indossate mascherine e guanti”.