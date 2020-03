Coronavirus, iniziano a frenare i contagi in Italia: in Sardegna i positivi sono 339, solo 7 più di ieri

Coronavirus, iniziano a frenare i contagi in Italia: in Sardegna i positivi sono 339, solo 9 più di ieri. Finalmente si vede uno spiraglio di luce. Si tratta della prima vera leggera controtendenza: oggi ci sono stati 651 morti (ieri erano 793), che portano il totale a 5476. I nuovi contagi per il virus sono stati 3.957, meno di ieri che erano stati 4821, i guariti 952 in un giorno, totale 7024. Si trovano in terapia intensiva 3009 persone, 152 più di ieri. In Sardegna i positivi sono 339, appena 7 più di ieri e 9 rispetto al primo dato nazionale diffuso sulla Sardegna, poi aggiornato in serata con altri due dati positivi. In Lombardia la crescita dei contagi è stata oggi del 6,6 per cento, contro il 14 di ieri.