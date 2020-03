Coronavirus, indennizzo agli autonomi salirà da 600 a 800 euro: mini bonus anche a chi lavora in nero. Sono queste le ultime novità dal governo, che investirà 30 miliardi nel decreto di aprile e punta ad innalzare per le partite Iva il bonus da 600 a 800 euro, a patto che dimostrino di avere avuto davvero un calo del fatturato. Il vice ministro dell’economia Misiani nei dettagli ha parlato di “un minimo di selettività in più” nelle domande che dovranno essere presentate nei mesi della crisi. Con lo stesso decreto potrebbe inoltre essere stanziato una sorta di micro reddito destinato al mondo del lavoro nero: in questo caso l’idea in campo è di una cifra mensile attorno ai 400 euro per chi ha lavorato almeno una o due settimane negli ultimi due anni. Si tratta ancora di idee, vedremo cosa verrà ufficializzato poi nel decreto finale.