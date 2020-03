Si va verso una proroga delle chiusure in Italia anche dal 3 al 17 aprile, altre sue settimane coi negozi chiusi e tutti chiusi in cas. In vista dunque un nuovo decreto: lo avrebbe confermato oggi il premier

Conte in un colloquio esclusivo con il Corriere della Sera. Una scelta che sarebbe inevitabile per ridurre al minimo i contagi del Coronavirus. Renzi ha invece chiesto la riapertura graduale delle fabbriche prima di Pasqua e delle scuole il 4 maggio.