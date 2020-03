Coronavirus, il viceministro: “Stop a mutui e tasse per le famiglie e i privati”

Stop a mutui e tasse per famiglie e privati e imprese:la viceministra all’Economia LauraCastelli li ha annunciato oggi alla trasmisdione Radio Anch’io, come riporta l’Ansa. E ha parlato del decreto che sarà approvato mercoledì su importanti sgravi fiscali per gli italiani che abitano nell’ormai totale zona unica e protetta.Alla domanda del conduttore se sia previsto anche uno stop del pagamento dei mutui ha risposto in maniera affermativa. Non resta che attendere il decreto per capirne di più. La Castelli ha parlato di stop a contributi, ritenute e mutui.