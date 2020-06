Coronavirus, il ministro Speranza annuncia il vaccino: “Accordo per 400 milioni di dosi agli europei”. Una intesa insomma per 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. L’annuncio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del suo intervento agli Stati generali dell’economia. Questo l’annuncio riportato da Quotidiano.net: “AstraZeneca ha raggiunto un accordo con la Inclusive Vaccines Alliance europea, guidata da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, per una fornitura che arriverà fino a 400 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 dell’Università di Oxford e la cui distribuzione inizierà a partire dalla fine del 2020″.

Chiare, dunque, anche le tempistiche fornite: “La prima tranche sarà disponibile già in autunno e coinvolgerà realtà italiane come l’IRBM di Pomezia mentre l’infialamento finale avverrà ad Anagni“.