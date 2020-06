Piove su Cagliari nel surreale 2020, ma la magia delle jacarande esplode nella città bagnata

Il 2020 surreale prosegue, nel primo fine settimana utile per godere delle bellezze di Cagliari piove a dirotto. Piove e tanto ma piove anche con i colori richiamati da tanti brani musicali. Cade dal cielo il terzo colore della città dopo il rosso blu, il viola delle jacarande tra piazza Giovanni e la Monfenera, direzione Poetto. Purple haze and purple rain in questo pazzo pazzo 2020.